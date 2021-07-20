روسيا تزيح الستار عن مقاتلتها الجديدة "كش ملك" وتكشف عن سعرها

العالم- روسيا

وأكد رئيس "روستيخ" سيرغي تشيميزوف، أن الكلفة التقديرية للمقاتلة الروسية الجديدة تتراوح بين 25 و30 مليون دولار.

وأشار تشيميزوف إلى أن المقاتلة "كش ملك" ستستخدم المحرك ذاته المزودة به طائرة "سو 57" المقاتلة من الجيل الخامس.

وقال: "أخذنا على عاتقنا مهمة تقديم طائرة رخيصة وفعالة للغاية".

واطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال جولته في معرض "ماكس 2021" الدولي للطيران اليوم على المقاتلة الجديدة وتعرف على مزاياها.

وتجمع الطائرة الجديدة، وهي الجيل الخامس ومزودة بمحرك واحد، بين الحلول والتقنيات المبتكرة والذكاء الصناعي المساعد للطيار، ما يضمن أداء فعالا للطائرة.

وتحمل المقاتلة 7.4 طن من الأسلحة، وتصل سرعتها إلى ضعفي سرعة الصوت وتم تزويدها بأنظمة استطلاع ضوئي وإلكتروني دائري.

ووفقا للمعلومات المتاحة ستنتج الطائرة بثلاثة نماذج بطاقم من طيار واحد، أو طيار وملاح، أو بدون طيار، حسب المهام التي ستوكل لكل نموذج من هذه الطائرة.

ومن المقرر أن يبدأ تسليمها للعملاء في غضون خمس سنوات ونصف السنة.

جاء ذلك خلال فعاليات معرض "ماكس 2021" الدولي للطيران في ضواحي العاصمة موسكو.