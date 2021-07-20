تونس توجه رسالة إلى الكويت بعد وصول طائرة عسكرية تحمل مساعدات طبية

العالم - تونس

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، وكتبت: "رئاسة الجمهورية التونسية تعرب عن جزيل الشكر وبالغ التقدير لدولة الكويت الشقيقة، إثر وصول طائرة عسكرية كويتية تحمل 20 طنا من الأكسجين، إضافة إلى 400 أسطوانة أكسجين".

ولفتت إلى أن المساعدات الكويتية تأتي ضمن دعم جهود الدولة التونسية من أجل السيطرة على جائحة كورونا في البلاد.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، في تصريحات سابقة أمس الاثنين، إن مسألة نقص الأوكسيجين والمولدات الخاصة به سيتم حلّها قريبا، مؤكدا أنه لن يكون هناك شكاوى من هذا الأمر في المستقبل.

وتعاني تونس من تفاقم الأوضاع الصحية بسبب تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا، الذي تحول إلى جائحة عالمية.