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شاهد .. باحث فلسطيني يتحدث عن أجواء المسجد الاقصى خلال عيد الاضحى هذا العام

الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

قال مدير مركز المسار للدراسات نهاد ابو غوش بأن اهالي القدس المحتلة واراضي عام 48 يشاركون بالآلاف في المناسبات الدينية في المسجد الاقصى المبارك خصوصا في شهر رمضان والاعياد بينما الملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة محرومون من هذا الحق الطبيعي.

العالم - خاص العالم

وأضاف ابو غوش خلال مشاركته في برنامج البوصلة على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن الاحتفال بعيد الأضحى في فلسطين المحتلة يأتي في ظل تصعيد خطير واستثنائي وتاريخي وكل الفلسطينيين يحصون بالتحدي لأنهم يصارعون على علاقتهم بالمسجد الاقصى لاسيما بعد الممارسات والإنتهاكات الإسرائيلية الاخيرة التي حاولت ان تجعل من هذا المكان المقدس مكاناً مشتركاً.

وأكد ابو غوش بأن كلام رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بينيت حول حق الصهاينة والمسلمين للعبادة في المسجد الاقصى يعتبر حديث يدلي لاول مرة من 54 عاماً يعني في السابق كانوا يتحدثون عن حرية الزيارة وحرية السياحة وحرية وصول الجميع لكن حرية العبادة هو امر جديد وليس مجرد انتهاك او اقتحام او تصعيد خطير بل تطور نوعي لانه يخالف ما جرى عليه الحال.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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