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الصين...انهيار سد كبير في مدينة تشنغتشو التي يصل تعداد سكانها إلى 7 ملايين نسمة!

الصين...انهيار سد كبير في مدينة تشنغتشو التي يصل تعداد سكانها إلى 7 ملايين نسمة!
الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلن تلفزيون CGTN الصيني انهيار سد في مدينة تشنغتشو وسط البلاد بفعل الفيضانات، في وقت لم ترد أنباء بعد عن أضرار الحادث حتى اللحظة.

العالم-اسيا والباسفيك

وبحسب وكالة أنباء شينخوا، رفع مكتب الأرصاد الجوية في خنان وتشنغتشو مستوى الاستجابة لحالات الطوارئ لكوارث الأرصاد الجوية إلى المستوى الأول.

وأضافت القناة التلفزيونية أن مترو الأنفاق في مدينة تشنغتشو قد غمرته المياه بالكامل، وقام رجال الإنقاذ بإجلاء الركاب العالقين.

وكانت الأنباء قد أفادت فى وقت سابق بأن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا مصرعهم فى المقاطعة بسبب الفيضانات الناجمة عن الامطار الغزيرة.

وتم إجلاء 100 ألف شخص، حيث يشارك في عمليات الإنقاذ أكثر من 6000 من أفراد الجيش ورجال الإطفاء، فيما ألغى مطار تشنغتشو الرحلات الجوية حتى الأربعاء.

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