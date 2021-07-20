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رئيس الوزراء التونسي يقيل وزير الصحة

رئيس الوزراء التونسي يقيل وزير الصحة
الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

قرر رئيس الوزراء التونسي هشام مشيشي يوم الثلاثاء إقالة وزير الصحة فوزي مهدي من منصبه وتكليف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وزيرا للصحة بالنيابة.

العالم-تونس

هذا ولم يذكر بلاغ وزارة الصحة الأسباب التي دفعت رئيس الحكومة إلى القيام بهذه الخطوة.

وفي آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة، سجلت تونس 117 وفاة و2520 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 548 ألفا و753 إصابة، منها 17 ألفا و644 وفاة.

وكان وزير الصحة المقال أعلن في مؤتمر صحافي عقده يوم أمس الإثنين، أن الدولة تسعى خلال المرحلة الراهنة إلى كسر حلقة العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ودعا مواطني بلاده، إلى جعل عيد الأضحى فرصة لكسر حلقة العدوى عبر الالتزام بضوابط التباعد الاجتماعي والتقليل من الزيارات العائلية.

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