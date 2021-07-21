هايتي.. اعتقال 3 متهمين جدد في قضية اغتيال رئيس البلاد

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وقال: "في ما يتعلق بالتحقيق في مقتل رئيس الجمهورية جوفينيل مويس، تم اعتقال ثلاثة أشخاص.. نحن نتحدث بشكل خاص عن شرطة".

وأضاف: "تم عزل 7 ضباط شرطة آخرين ولا يوجد حديث عن اعتقالهم حتى الآن".

وأعلنت سلطات إنفاذ القانون في هايتي عن اعتقال 23 مشتبها بهم بينهم 18 مرتزقا كولومبيا ومواطنان أمريكيان من أصل هايتي.

وأصيب الرئيس الراحل بجروح قاتلة نتيجة هجوم شنه مجهولون على منزله في السابع من يوليو الجاري، كما أصيبت سيدة البلاد الأولى مارتن مويس خلال الهجوم.

وفرض مجلس الوزراء الأحكام العرفية في الجمهورية لمدة 15 يوما.