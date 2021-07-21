إرتباك المشهد الأمني العراقي وقرب الإستحقاق الإنتخابي

العالم - مع الحدث

هل تؤشر التفجيرات المتنقلة الى خلل في الجهاز الأمني يعالج بمحاسبة المقصرين؟ وماذا بشأن ضغط الخدمات المعيشية وتزايد الغضب الشعبي وأداء العمل الحكومي؟ وما الرابط بين عودة الارهابي عبر رعاته الاقليميين والدوليين وقرب الاستحقاق الانتخابي؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من الخبير العسكري والاستراتيجي العميد هشام جابر، والباحث السياسي علي فضل الله، والباحث السياسي العراقي علاء الخطيب.

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