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دراسة: 1.5 مليون طفل فقدوا والديهم أو مقدمي الرعاية بسبب كورونا

دراسة: 1.5 مليون طفل فقدوا والديهم أو مقدمي الرعاية بسبب كورونا
الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

أفادت دراسة حديثة بأن حوالي 1.5 مليون طفل في جميع أنحاء العالم فقدوا أحد الوالدين أو الأجداد أو غيرهم من مقدمي الرعاية على الأقل نتيجة لجائحة فيروس كورونا بين مارس/آذار 2020 وأبريل/ نيسان من هذا العام.

العالم- منوعات

ووصل فريق بحث بقيادة سيث فلاكسمان في “إمبريال كوليدج” بلندن إلى هذا الرقم باستخدام معدل المواليد وبيانات وفيات فيروس كورونا.

وقال الباحثون إنه “بسبب أن البيانات لم يتم جمعها بشكل شامل في جميع الأماكن، فإن الرقم لا يمكن إلا أن يكون تقريبيا، وربما يكون أقل من الواقع”.

وأفادت الدراسة التي نشرت في مجلة لانسيت الطبية بأن عدد الأطفال الذين فقدوا أحد والديهم أو كليهما بسبب هذه الجائحة مرتفع بشكل خاص مقارنة بعدد السكان في جنوب أفريقيا والمكسيك والبرازيل وكولومبيا، من بين دول أخرى.

وبشكل عام، فإن عدد الأطفال الذين فقدوا آباءهم يزيد بنحو خمس مرات عن عدد الأطفال الذين فقدوا أمهاتهم.

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