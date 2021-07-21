هاشتاغ.. التفجير الإرهابي بسوق الحويلات في مدينة الصدر + فيديو

العالم - العراق

وأثار هذا التفجير الإرهابي تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.. حيث كتب "حسن البنداوي": شهداء الانفجار الوهابي التكفيري في مدينة الصدر.. منهم أطفال بأعمار ٥ سنوات و٣ سنوات و٤ أشهر! ما ذنب طفلي بسهم للعدا مذبوح.. ما ذنب طفلي؟

وكتب حساب "صاحب السعادة": أطفال رايحين يشترون ملابس عيد احترقت أياديهم وأرجلهم في الانفجار، كمية الظلم في العراق لا يمكن وصفها.

من جانبها "آلاء طالباني": بينما كنا نستعد لتهنئة العراقيين بعيد الأضحى المبارك فجعنا بخبر الانفجار الإجرامي في مدينة الصدر، ففي الوقت الذي ندين فيه هذا العمل الإرهابي، نطالب الحكومة بضرورة مراجعة الخطط و محاسبة القيادات الأمنية المقصرة وتغييرها، الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للمصابين.

وقال "عبد الكريم العيسى": تسرق أفراحنا حتى بالعيد عوائل تصطحب أطفالها لشراء ملابس العيد يتربص بها الإرهابيون المجرمين القتلة ويحولون إفراحهم إلى مآتم وأحزان.

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