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هاشتاغ.. التفجير الإرهابي بسوق الحويلات في مدينة الصدر + فيديو

الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

بغداد (العالم) 2021.07.21 – عشرات الشهداء والجرحى هي حصيلة التفجير الإرهابي الذي استهدف سوق الحويلات في مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي في بيان مسؤوليته عن الهجوم وذلك عشية عيد الأضحى المبارك حيث كان السوق يكتظ بالمتسوقين.

العالم - العراق

وأثار هذا التفجير الإرهابي تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.. حيث كتب "حسن البنداوي": شهداء الانفجار الوهابي التكفيري في مدينة الصدر.. منهم أطفال بأعمار ٥ سنوات و٣ سنوات و٤ أشهر! ما ذنب طفلي بسهم للعدا مذبوح.. ما ذنب طفلي؟

وكتب حساب "صاحب السعادة": أطفال رايحين يشترون ملابس عيد احترقت أياديهم وأرجلهم في الانفجار، كمية الظلم في العراق لا يمكن وصفها.

من جانبها "آلاء طالباني": بينما كنا نستعد لتهنئة العراقيين بعيد الأضحى المبارك فجعنا بخبر الانفجار الإجرامي في مدينة الصدر، ففي الوقت الذي ندين فيه هذا العمل الإرهابي، نطالب الحكومة بضرورة مراجعة الخطط و محاسبة القيادات الأمنية المقصرة وتغييرها، الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للمصابين.

وقال "عبد الكريم العيسى": تسرق أفراحنا حتى بالعيد عوائل تصطحب أطفالها لشراء ملابس العيد يتربص بها الإرهابيون المجرمين القتلة ويحولون إفراحهم إلى مآتم وأحزان.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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