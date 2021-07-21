هاشتاغ.. الفيضانات في أوروبا + فيديو

العالم - أوروبا

وكتب حساب "عبد الماجد بوشنافة": عصر الكوارث قادم فهل العالم مستعد له؟ أكثر من 180 قتيل والمئات في عداد المفقودين في فيضانات أوروبا.. إنذار واضح ليتخذ العالم الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من التغيرات المناخية والاحتباس الحراري.

وقال "أحمد العزري": مثلما نتضرر من السيول هذه الأيام، تمر أوروبا (وخاصة ألمانيا وبلجيكا) بأزمة فيضانات قتل فيها أعداد كبيرة من الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يرفع عنا البلاء وأن يعم برحمته الإنسانية جمعاء.

وكتبت "إلهام الهليبة": الأمر غير طبيعي إطلاقا وبشهادة من يعرفون المناطق وطقسها. فيضانات غرب أوروبا.. أكثر من 183 قتيلا حتى الآن وإصابة ما لا يقل عن 670 شخصا والعدد في ازدياد.

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