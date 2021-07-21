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هاشتاغ.. الفيضانات في أوروبا + فيديو

الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

أوروبا (العالم) 2021.07.21 – لقي ما لا يقل عن 180 شخصا حتفهم فيما تشرد المئات في عدة بلدان أوروبية بسبب السيول العارمة التي ضربت عددا من هذه البلدان، وفيما عزا بعض الخبراء السبب إلى التغير المناخي يدحض آخرون هذه الفرضية ويتحدث عن استغلال لهذه المسألة.

العالم - أوروبا

وكتب حساب "عبد الماجد بوشنافة": عصر الكوارث قادم فهل العالم مستعد له؟ أكثر من 180 قتيل والمئات في عداد المفقودين في فيضانات أوروبا.. إنذار واضح ليتخذ العالم الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من التغيرات المناخية والاحتباس الحراري.

وقال "أحمد العزري": مثلما نتضرر من السيول هذه الأيام، تمر أوروبا (وخاصة ألمانيا وبلجيكا) بأزمة فيضانات قتل فيها أعداد كبيرة من الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يرفع عنا البلاء وأن يعم برحمته الإنسانية جمعاء.

وكتبت "إلهام الهليبة": الأمر غير طبيعي إطلاقا وبشهادة من يعرفون المناطق وطقسها. فيضانات غرب أوروبا.. أكثر من 183 قتيلا حتى الآن وإصابة ما لا يقل عن 670 شخصا والعدد في ازدياد.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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