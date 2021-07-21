بالفيديو.. أبرز 5 هاشتاغات، من الحج إلى الأقصى إلى فيضانات أوروبا

العالم - هاشتاغ

01. إعتبر قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي في ندائه بمناسبة أيام الحج، إستمرار شوق القلوب المتحمسة للحضور في ضيافة بيت الله بأنه اختبار عابر، مشددا على ضرورة عدم التقليل من رسائل الحج، معتبرا المقاومة ضد القوى المعتدية وخاصة أميركا من ضمن هذه الرسائل الرفيعة.. حيث تفاعلت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع نداء القائد.

02. إقتحامات جديدة للأقصى.. فقد اقتحم مستوطنون إسرائيليون، المسجد الأقصى تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية.. وذريعة الاقتحامات كانت هذه المرة هي مناسبة ما يسمى ذكرى خراب الهيكل المزعوم.. وهذا ما أثار تفاعلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي.

03. عشرات الشهداء والجرحى هي حصيلة التفجير الإرهابي الذي استهدف سوق الحويلات في مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي في بيان مسؤوليته عن الهجوم وذلك عشية عيد الأضحى المبارك حيث كان السوق يكتظ بالمتسوقين.. وأثار هذا التفجير الإرهابي تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.

04. نشر أحد المواقع الإلكترونية مؤخرا رسالة قال إنها مسربة من الناشط الإماراتي القابع في أحد السجون الإماراتية، ونقل فيها أن أحمد منصور لا زال يقبع في سجن انفرادي منذ اعتقاله في آذار/مارس من العام 2017 تحت مراقبة أمنية شديدة وفي ظل إجراءات صعبة منافية لكل قوانين حقوق الإنسان في العالم.. وكانت هناك تعليقات كثيرة على مواقع التواصل مع هذه الرسالة.

05. لقي ما لا يقل عن 180 شخصا حتفهم فيما تشرد المئات في عدة بلدان أوروبية بسبب السيول العارمة التي ضربت عددا من هذه البلدان، وفيما عزا بعض الخبراء السبب إلى التغير المناخي يدحض آخرون هذه الفرضية ويتحدث عن استغلال لهذه المسألة.. وعلق الكثير من متصفحي وسائل التواصل مع هذه الأحداث.

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