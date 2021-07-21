روسيا: لن نعيد النظر فى قرارنا بالانسحاب من معاهدة السماوات المفتوحة

العالم - روسيا

وقال ريابكوف - خلال مؤتمر الدول الأطراف في المعاهدة حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنه "لو كانت الأطراف الأخرى مهتمة بالفعل ببقاء روسيا في المعاهدة، لكانت تصرفاتها مختلفة".

وأضاف أن الرهان على خضوع روسيا للضغط فشل سابقا وسيفشل الآن أيضا، ونحن سنتبع نهجنا بشأن المعاهدة يتوافق مع مصالحنا الوطنية ومصالح حلفائنا.

وأكد ريابكوف أن روسيا ستلتزم بالمعاهدة بشكل كامل حتى 18 ديسمبر المقبل، اليوم الأخير من مدة عضويتها في المعاهدة.

وجاء في بيان صادر عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أعقاب الاجتماع الافتراضي للدول الأعضاء في معاهدة السماوات المفتوحة اليوم، أن المشاركين بحثوا تداعيات انسحاب روسيا من المعاهدة.

يذكر أن قرار انسحاب روسيا من معاهدة السماء المفتوحة دخل حيز التنفيذ يوم 18 يونيو الماضي، وستنتهي صلاحيات والتزامات روسيا بموجب المعاهدة نهائيا في 18 ديسمبر المقبل.

وكانت روسيا قد انسحبت من المعاهدة بعد أن قامت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بخطوة مماثلة العام الماضي.