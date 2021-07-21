الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١
٠٧:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

روسيا: لن نعيد النظر فى قرارنا بالانسحاب من معاهدة السماوات المفتوحة

روسيا: لن نعيد النظر فى قرارنا بالانسحاب من معاهدة السماوات المفتوحة
الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكد نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف أن بلاده لن تعيد النظر في قرارها الانسحاب من معاهدة السماوات المفتوحة.

العالم - روسيا

وقال ريابكوف - خلال مؤتمر الدول الأطراف في المعاهدة حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنه "لو كانت الأطراف الأخرى مهتمة بالفعل ببقاء روسيا في المعاهدة، لكانت تصرفاتها مختلفة".

وأضاف أن الرهان على خضوع روسيا للضغط فشل سابقا وسيفشل الآن أيضا، ونحن سنتبع نهجنا بشأن المعاهدة يتوافق مع مصالحنا الوطنية ومصالح حلفائنا.
وأكد ريابكوف أن روسيا ستلتزم بالمعاهدة بشكل كامل حتى 18 ديسمبر المقبل، اليوم الأخير من مدة عضويتها في المعاهدة.

وجاء في بيان صادر عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أعقاب الاجتماع الافتراضي للدول الأعضاء في معاهدة السماوات المفتوحة اليوم، أن المشاركين بحثوا تداعيات انسحاب روسيا من المعاهدة.

يذكر أن قرار انسحاب روسيا من معاهدة السماء المفتوحة دخل حيز التنفيذ يوم 18 يونيو الماضي، وستنتهي صلاحيات والتزامات روسيا بموجب المعاهدة نهائيا في 18 ديسمبر المقبل.

وكانت روسيا قد انسحبت من المعاهدة بعد أن قامت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بخطوة مماثلة العام الماضي.

روابط ذات صلة

موسكو تعبر عن دهشتها من رد الفعل الاوروبي تجاه معاهدة "السماء المفتوحة"

بوتين يوقع على قانون انسحاب روسيا من معاهدة 'الاجواء المفتوحة'

البرلمان الروسي يصدق على الإنسحاب من "اتفاقية السماء المفتوحة"

الرئيس الروسي يقدم للدوما مشروع قانون لفسخ معاهدة السماء المفتوحة

السفير الروسي: واشنطن تحاول استغلال أوكرانيا للضغط على موسكو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لماذا استيقظت خلايا داعش النائمة بالعراق في هذا الوقت؟

في ليل "داعش" الدامي يُفتقد المهندس وسليماني

ازمة الدواء في لبنان و.. 'كذب القوات المرخص'

التجسس والقرصنة.. شاهد.. توتر دبلوماسي دولي بسبب التجسس بواسطة البرنامج الإسرائيلي بيغاسوس

تفجير سوق الصدر مخطط استراتيجي لإرجاع العراق إلى مربع الطائفية +فيديو

الشيخ قبلان: نريد قراراً سياسياً مرجعيته حكومة بيروت وليس السفارة الأميركية ولا غيرها