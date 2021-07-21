تعيين رئيس وزراء جديد لهايتي عقب اغتيال مويز

العالم - الأميركيتان

وتولى هنري دور القائد الفعلي لأفقر دول نصف الكرة الغربي في مراسم أقيمت في العاصمة بورت أو برنس، مستهلا خطابه الأول بالوقوف دقيقة صمت على روح الرئيس الراحل.

وتكافح هايتي في مواجهة حالة انعدام القانون التي تغذيها عصابات العنف، وقال هنري إنه يريد تهيئة الظروف لأكبر عدد ممكن من الناس للتصويت في الانتخابات المقرر إجراؤها في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال هنري "حان وقت الوحدة والاستقرار"، ودعا هنري إلى استمرار الدعم الدولي لحكومة بلاده التي تلقت مساعدات بمليارات الدولارات منذ الزلزال المدمر الذي ضرب هايتي عام 2010.

وقال رئيس الوزراء السابق الذي انتهت ولايته كلود جوزيف إن تعيين هنري يهدف لتسهيل اجراء الانتخابات، التي أجريت آخر مرة في عام 2016. كما حذر من مهمة صعبة تنتظر رئيس الوزراء الجديد.

وأضاف جوزيف "إنكم ترثون وضعا استثنائيا يشهد غياب رئيس كان بمثابة درع لكم، إضافة إلى أزمة سياسية لم يسبق لها مثيل في تاريخ البلاد وانعدام الأمن بشكل متسارع، ووضع اقتصادي كئيب ومحفوف بالمخاطر".

وشدد هنري وجوزيف على أن الحكومة بحاجة لاستعادة النظام والأمن وكذلك العمل على تعزيز الاقتصاد الذي دمرته الجريمة ووباء فيروس كورونا.

وأقيمت المراسم الثلاثاء في الوقت الذي بدأ فيه التأبين الرسمي لمويز، الذي اغتيل في السابع يوليو/ تموز عند منتصف الليل في مقر إقامته الخاص ببورت أو برنس على يد مجموعة تزيد عن 20 شخصا معظمهم من المرتزقة الكولومبيين.

واعتقل قائد الأمن الخاص بالرئيس وبعض ضباط الشرطة في هايتي إضافة لاثنين يحملان جنسيتي الولايات المتحدة وهايتي للاشتباه في تورطهم في المؤامرة.