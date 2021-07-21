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ماكرون يظهر على هيئة هتلر.. والتحقيق جار

ماكرون يظهر على هيئة هتلر.. والتحقيق جار
الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

فتح مكتب المدعي العام الفرنسي في تولون، أمس الثلاثاء، تحقيقا بتهمة التشهير في ملصق يصور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هيئة هتلر.

العالم - أوروبا

استخدم الفاعل لوحات إعلانية، في مدينة تولون على وجه الخصوص، لإلصاق ملصق يمثل ماكرون مرتديا زي هتلر، بحسب ما ذكرت إذاعة مونت كارلو الدولية.

​تم فتح التحقيق بعد ضبط الصور في الأيام الأخيرة على لوحتين إعلانيتين في تولون تمثل ماكرون متنكرا بزي هتلر. وتوكلت بالتحقيق إدارة الأمن في مركز شرطة تولون.

وفقا لصحيفة "Var-Matin" الإقليمية، فإن رسام الكاريكاتير هو الناشط المحلي ميشيل أنجي فلوري، المعروف بمثل هذه الأعمال، والذي أراد أن يتحدث بسخرية عن المستجدات الصحية في فرنسا وعن التطعيم الإجباري للعاملين في مجال الصحة، كما تشير الصحيفة.

يذكر أنه يوم السبت الماضي، في عدد من المدن في فرنسا، بما في ذلك في باريس، نظمت احتجاجات ضد التطعيم الإجباري للعاملين في المجال الطبي.

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