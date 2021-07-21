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مراسل العالم: مجموعة من الفصائل الشعبية تستهدف بالأسلحة الرشاشة أحد مسلحي "قسد" قرب بلدة أبوحمام بريف دير الزور السورية وترديه قتيلا

الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

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