دموع وأفراح ميلووكي باكس بعد نصر تأخر 50 عاما +فيديو وصور

العالم – رياضة

بعد صيام دام نصف قرن، أحرز ميلواكي باكس لقب الـ"NBA" بعدما تغلب على ضيفه فينيكس صنز بـ105 نقاط لـ98 نقطة في المباراة السادسة من سلسلة الدور النهائي.

وقاد العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو فريقه إلى لقب ثان بعد عام 1991 بتحقيقه الدابل دابل بـ50 نقطة و14 متابعة، حارما صنز من لقبه الأول في تاريخه الذي بدأ منذ 35 عاما.

وسجل المخضرم كريس بول الذي كان يخوض النهائي للمرة الأولى بعد مسيرة امتدت 16 عاما في الدوري، سجل 26 نقطة هي الأعلى في فريقه دون أن يتمكن من تجنب هزيمة فريقه.

وأصبح باكس خامس فريق في تاريخ الدوري فقط يحرز اللقب بعد خسارته أول مباراتين، فيما بات أنتيتوكونمبو الذي قام بخمس تصديات للكرة سابع لاعب فقط في تاريخ النهائيات يصل إلى عتبة الخمسين نقطة.

وتجمع 65 ألف شخص خارج ملعب "فايسرف فوروم" الذي ملأه 20 ألف مشجع وشاهدوا المباراة على شاشات عملاقة في أمسية لم يخيب مع نهايتها فريقهم آمالهم.

وبهذا أنهى باكس موسمه بطريقة مثالية بعدما قدم أداءاً هائلاً في الأدوار الإقصائية على أرضه، إذ خسر مرة واحدة مقابل 10 انتصارات، وهو أفضل سجل لأي فريق في تاريخ الـ"بلاي أوف".

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..