واشنطن تؤكد انحيازها للكيان الصهيوني من جديد

العالم - فلسطين

وجاء الموقف الأمريكي أمس الثلاثاء، على لسان المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس، ردًّا حول سؤال عن الموقف الأميركي من قرار شركة "بن أند جيري" للمثلجات وقف عرض منتجاتها "في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ورفض برايس التعليق على قرار الشركة، قائلا: إنه يعدُّ "تصرف الشركة شيئًا خاصًّا بها"، لكنه أكد أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعارض حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" الدولية (BDS).

وأضاف: "نرفض بقوة حركة (BDS) التي تستثني إسرائيل بشكل غير عادل" حسب تعبيره.

وكانت شركة آيس كريم "بن آند جيري" العملاقة التي يملكها يهود أمريكيون أعلنت -الاثنين- أنّها لن توزع منتجاتها بعد الآن في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مبيّنة أنّها ستستمر في توزيع منتجاتها داخل الاراضي المحتلة.