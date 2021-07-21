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الأمم المتحدة تتبني مشاريع الطاقة النظيفة في العراق

الأمم المتحدة تتبني مشاريع الطاقة النظيفة في العراق
الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

اكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في العراق إيرينا فوياشكوفا- سوليورانو عن استراتيجية لتبني مشاريع الطاقة النظيفة في العراق.

العالم - العراق

وقالت سوليورانو في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن "هناك استراتيجية لتبني مشاريع الطاقة النظيفة وخصوصا المشاريع التي تعتمد على الطاقة الشمسية".

وأضافت، أن "تلك الاستراتيجية متبناة من الحكومة العراقية، والأمم المتحدة تعمل على تبنيها بشكل واسع وانجازها على الأرض، دعما لهذه المشاريع التي تعتمد على الطاقة البديلة او الطاقة المستدامة".

وأوضحت أن "تلك المشاريع مهمة للاجيال القادمة من اجل توفير بيئة نظيفة ومستدامة".

وفي سياق آخر أشارت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه "بخصوص جامع النوري تمت احالة العقد الى الشركة التي فازت بتصميم المشروع وسيستغرق فترة ليست قصيرة لأنه مشروع خاص وفيه العديد من التفاصيل وسيتم إنجازه بالتنسيق مع الكوادر المحلية والمعنية بتنفيذ المشروع ".

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