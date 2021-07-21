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مراسل العالم: إستشهاد مدني وإصابة 3 آخرين جراء اعتداء الجيش التركي بالأسلحة الثقيلة على الطريق الدولي M4 شمال مدينة الرقة

الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

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