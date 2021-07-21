استشهاد مدني وإصابة 3 آخرين بقذائف تركية شمال الرقة

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن القوات التركية والجماعات الموالية لها استهدفوا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بفترات متقطعة خلال الساعات الماضية الطريق الدولي “ام فور” ما أدى إلى استشهاد مدني وإصابة ثلاثة آخرين تصادف مرورهم بسيارتهم على الطريق ما بين بلدة عين عيسى وقرية هوشان بريف الرقة الشمالي.

ومنذ بدء عدوانها على الأراضي السورية تعتدي القوات التركية والجماعات الموالية لها بشكل متكرر على المناطق والقرى المجاورة بالقذائف المتنوعة ما أدى إلى استشهاد وجرح العديد من الأهالي ووقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة، بحسب موقع سانا.