الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١
١٠:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

استشهاد مدني وإصابة 3 آخرين بقذائف تركية شمال الرقة

استشهاد مدني وإصابة 3 آخرين بقذائف تركية شمال الرقة
الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

استشهد مدني وأصيب 3 آخرون جراء اعتداء القوات التركية والجماعات الموالية لها بالأسلحة الثقيلة على الطريق الدولي ام فور شمال مدينة الرقة.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن القوات التركية والجماعات الموالية لها استهدفوا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بفترات متقطعة خلال الساعات الماضية الطريق الدولي “ام فور” ما أدى إلى استشهاد مدني وإصابة ثلاثة آخرين تصادف مرورهم بسيارتهم على الطريق ما بين بلدة عين عيسى وقرية هوشان بريف الرقة الشمالي.

ومنذ بدء عدوانها على الأراضي السورية تعتدي القوات التركية والجماعات الموالية لها بشكل متكرر على المناطق والقرى المجاورة بالقذائف المتنوعة ما أدى إلى استشهاد وجرح العديد من الأهالي ووقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة، بحسب موقع سانا.

روابط ذات صلة

سوریا دمرت 7 صواريخ أثناء غارة الاحتلال يوم الاثنين

الجماعات المسلحة تستهدف المدنيين في حماة بـ24 قذيفة

بالصور.. شهيدة ومصابة بسقوط قذائف على بلدة نبل بريف حلب

أول تعليق سوري على الاعتداء الإرهابي الإسرائيلي الأخير

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فضيحة "بيغاسوس".. "إسرائيل" تتجسس على العالم مجاناً!

بينيت ينصاع لأوامر بايدن ويوقف الاستيطان

'طالبان' تفرج عن عدد من أسرى القوات الحكومية وتقول إنها في 'وضع دفاعي' خلال العيد

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 21-07-2021

783 وفاة جديدة بكورونا في روسيا خلال يوم واحد

الولايات المتحدة حليف ترامب متهم بتعزيز مصالح الإمارات بشكل غير قانوني + فيديو