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قراصنة إنترنت سرقوا بيانات ضخمة من أرامكو السعودية

قراصنة إنترنت سرقوا بيانات ضخمة من أرامكو السعودية
الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

نشر موقع “أويل برايس” الأمريكي تقريرًا جديدًا تطرق فيه لخفايا تعرض بيانات شركة أرامكو السعودية للسرقة.

العالم- السعودية

وقال الموقع الشهير إن الشركة الشهيرة تعرضت مؤخرًا لهجوم من قراصنة إنترنت، واستولوا على بيانات ضخمة منها.

وذكر أن حجم البيانات المسروقة من أرامكو السعودية بلغ 1 TB، مشيرًا إلى أنه جرى عرضها للبيع على Darkweb مقابل 5 ملايين دولار.

وأعلنت شركة “أرامكو” السعودية عن هبوط مدو على صافي أرباح الربع الثالث بنسبة 44.6 في المئة، بما يتوفق مع توقعات مختصين.

وبحسب رفينيتيف فإن صافي الربح نزل إلى 44.21 مليار ريال بالربع المنتهي بـ30سبتمبر من 79.84 مليار ريال قبل عام.

وبلغ متوسط توقعات 3 محللين تحقيق أرباح صافية تصل إلى 44.6 مليار ريال في الربع الثالث.

ورجحت مؤسسة “ريستاد إنريجي” أن جائحة كورونا والتحول للطاقة النظيفة سيوجهان ضربة قاصمة للطلب العالمي على النفط.

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