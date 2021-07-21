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تشاهدون الليلة في بانوراما..

إضراب الأسرى الفلسطينيين...والقضية القبرصية الى الواجهة مجدداً

إضراب الأسرى الفلسطينيين...والقضية القبرصية الى الواجهة مجدداً
الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة ما كشفت عنه هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن علامات التعب والإعياء والام المفاصل والصداع، بدأت تظهر على11 أسيرا فلسطينيا مضربا عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري

العالم - بانوراما

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررينأن الإضرابات تهدف لإعادة تسليط الضوء على سياسة الاعتقال الاداري التي تطال نحو 540 أسيرا في سجون الاحتلال.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: إدانة الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي اعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اعادة فتح مدينة فاروشا المهجورة الواقعة شرقي جزيرة قبرص.

كما اتهمت فرنسا إردوغان بالاستفزاز بعد دعوته لحل قائم على دولتين في قبرص، خلال زيارة له للشطر الشمالي الذي يخضع لسيطرة تركيا من الجزيرة المتوسطية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون الليلة في بانوراما.. إضراب الأسرى الفلسطينيين...والقضية القبرصية الى الواجهة مجدداً