إضراب الأسرى الفلسطينيين...والقضية القبرصية الى الواجهة مجدداً

العالم - بانوراما

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررينأن الإضرابات تهدف لإعادة تسليط الضوء على سياسة الاعتقال الاداري التي تطال نحو 540 أسيرا في سجون الاحتلال.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: إدانة الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي اعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اعادة فتح مدينة فاروشا المهجورة الواقعة شرقي جزيرة قبرص.



كما اتهمت فرنسا إردوغان بالاستفزاز بعد دعوته لحل قائم على دولتين في قبرص، خلال زيارة له للشطر الشمالي الذي يخضع لسيطرة تركيا من الجزيرة المتوسطية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.