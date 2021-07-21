الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١
٠١:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

حركة "فتح" تدعو أوروبا لوقف تعامل شركاتها مع المستوطنات

حركة
الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" الحكومات الأوروبية لاتخاذ خطوات تكفل منع شركاتها من التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

العالم- فلسطين

وقالت الحركة في بيان صدر عن المتحدث باسمها في أوروبا جمال نزال، اليوم الأربعاء، إنه "حان الوقت لتطبق الحكومات الأوروبية القوانين الدولية وقوانينها الذاتية على مستوى الاتحاد الاوروبي بشأن وقف التعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية، التي تعد أقسى صورة لتعميق الاحتلال وانتهاك حقوق شعبنا الفلسطيني".

وأضاف أن "هذه وسيلة ضغط اقتصادية مشروعة، ستأتي في وقتها بعد عقود من التخريب السياسي الذي انتجه وجود حكومات يمينية متطرفة بقيادة نتنياهو".

وأوضح نزال أن "خطوة كهذه في هذا الوقت من شأنها تعزيز الرياح الجديدة في واشنطن بما يدفع الحكومة الإسرائيلية الجديدة لمفارقة نهج سابقاتها في استعداء السلام ويعطي أوروبا دورا متقدما بشكل أكبر في المنطقة".

وكانت شركة "بن جيري" الأمريكية أعلنت وقف تعاملها مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي دولة فلسطين مؤكدة أن عملها في "الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع قيم شركتها لإنتاج وتسويق مشتقات الحليب والبوظة وأنها تعترف بالمخاوف التي يشاركها فيها زبائنها وشركاؤها".

روابط ذات صلة

الجهاد: "سيف القدس" لم تتوقف وشعبنا مستعد للدفاع عن الأقصى

ارتفاع قائمة عمداء الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 84

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. وحدة أبناء المجتمع الإسلامي بصلاة عيد الأضحى في مدينة قم

اليمنيون: أعيادنا جبهاتنا

بالفيديو ..مقاتلات تركية تنفذ استعراضا جويا في أجواء "قبرص "

ماكرون يأمر بالتحقيق في احتمالية مراقبة أرقام هواتفه

روسيا: سنقاوم بحزم الضغط الأمريكي

فاجعة العيد.. مصرع 8 من عائلة واحدة بحادث مأساوي في السعودية