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شاهد.. وحدة أبناء المجتمع الإسلامي بصلاة عيد الأضحى في مدينة قم

الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

قم المقدسة (العالم) 2021.07.21 – أحيا الإيرانيون في مدينة قم المقدسة جنوب العاصمة طهران أول أيام عيد الأضحى المبارك بإقامة صلاة العيد مع مراعاة البروتوكلات الصحية، وقام المؤمنون بذبح الأضاحي، وتبادل التهاني، مجسدين الوحدة الإسلامية بأبهى صورها.

العالم - إيران

بالتهليل والتكبير إستقبل الايرانيون عيد الأضحى المبارك في مدينة قم المقدسة، ففي الصباح الباكر توجه المؤمنون في مشهد إيماني لأداء صلاة العيد، وارتسمت مظاهر البهجة والسرور على وجوه الجميع.

صحيح أن كورونا قد غيب جانبا كبيرا من مظاهر وطقوس العيد هذا العام كتبادل الزيارات بين الأقارب والاصدقاء لكن المواطنين لجأوا لتبادل التهاني عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

هذا فيما شكل تقديم الأضاحي وتوزيع اللحوم على الأسر المحتاجة والمتعففة حيزا بارزا من مظاهر عيد الأضحى المبارك.

مظاهر وتقاليد عيد الأضحى تجسد الوحدة والتآلف بين المسلمين وتعزز الأواصر بما يخدم المجتمع الإسلامي.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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