شاهد.. وحدة أبناء المجتمع الإسلامي بصلاة عيد الأضحى في مدينة قم

العالم - إيران

بالتهليل والتكبير إستقبل الايرانيون عيد الأضحى المبارك في مدينة قم المقدسة، ففي الصباح الباكر توجه المؤمنون في مشهد إيماني لأداء صلاة العيد، وارتسمت مظاهر البهجة والسرور على وجوه الجميع.

صحيح أن كورونا قد غيب جانبا كبيرا من مظاهر وطقوس العيد هذا العام كتبادل الزيارات بين الأقارب والاصدقاء لكن المواطنين لجأوا لتبادل التهاني عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

هذا فيما شكل تقديم الأضاحي وتوزيع اللحوم على الأسر المحتاجة والمتعففة حيزا بارزا من مظاهر عيد الأضحى المبارك.

مظاهر وتقاليد عيد الأضحى تجسد الوحدة والتآلف بين المسلمين وتعزز الأواصر بما يخدم المجتمع الإسلامي.

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