الصحة العراقية تنفي ان يتسبب لقاح كورونا في الوفاة

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في حديث لقناة السومرية ان "وزارة الصحة متوقعة منذ اشهر ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا"، مشيرا الى ان "وزراته زادت من اعداد الاسرة المخصصة لمصابي كورونا وانها قادرة على التعامل واستيعاب الزيادة الحاصلة".

وذكر انه "في الموجة الثالثة سجلنا اصابات كثيرة بين الاعمار الصغيرة والشباب واخرها اصابة طفلة تبلغ من العمر 12 يوما"، مشيرا الى ان "معدل الاصابات بفيروس كورونا في تزايد مستمر بسبب عدم وجود التزام حقيقي من قبل المواطنين سواء بلبس الكمام او اخذ اللقاحات واذا استمر هذا الارتفاع في الاصابات ستكون هناك كارثة حقيقية".

وأضاف البدر، ان "نسبة الحالات الحرجة في الوقت الحالي اكثر من الحالات السابقة”، مشددا على "خطورة الجائحة".