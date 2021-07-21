وزير الصحة اللبناني: 291250 جرعة من لقاح فايزر ستصلنا الأحد والإثنين المقبلين

العالم_لبنان

وفي تصريح اليوم الأربعاء عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، نوه حسن بإقبال المواطنين، محذراً من التزايد المتسارع في ​الإصابات​. نقارب التحدي بحكمة وثقة رغم التشويش الضال.

و في السياق أشار نائب رئيس ​الحكومة​ السابق ​غسان حاصباني إلى أن 16 بالمئة فقط من سكان ​لبنان​ تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح و24 بالمئة فقط الجرعة الأولى بعد 5 أشهر على بدء التلقيح، وما زال المعدل اليومي 3300 فقط.

وفي تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، شدد حاصباني على ان الموجة الثالثة تقترب و​وزير الصحة​ يتكلم عن مواجهتها بحكمة. لا نحتاج إلى حِكَمة بل تنفيذ لخطة اقترحناها منذ 6 أشهر للوصول الى 70 بالمئة من السكان.

العالم_لبنان