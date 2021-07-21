وزير الصحة اللبناني: 291250 جرعة من لقاح فايزر ستصلنا الأحد والإثنين المقبلين

العالم_لبنان
وفي تصريح اليوم الأربعاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي، نوه حسن بإقبال المواطنين، محذراً من التزايد المتسارع في الإصابات. نقارب التحدي بحكمة وثقة رغم التشويش الضال.
و في السياق أشار نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني إلى أن 16 بالمئة فقط من سكان لبنان تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح و24 بالمئة فقط الجرعة الأولى بعد 5 أشهر على بدء التلقيح، وما زال المعدل اليومي 3300 فقط.
وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، شدد حاصباني على ان الموجة الثالثة تقترب ووزير الصحة يتكلم عن مواجهتها بحكمة. لا نحتاج إلى حِكَمة بل تنفيذ لخطة اقترحناها منذ 6 أشهر للوصول الى 70 بالمئة من السكان.
العالم_لبنان