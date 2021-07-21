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واشنطن تكشف سبب عدم فرض عقوبات جديدة على خط غاز "التيار الشمالي 2"

واشنطن تكشف سبب عدم فرض عقوبات جديدة على خط غاز
الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

قال مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، ديريك شول، في تعليقه على إعداد اتفاق مع ألمانيا بشأن "التيار الشمالي 2"، إنه سيتم الإعلان عنه قريبًا جدًا، والطرفان على وشك الانتهاء.

العالم- الأميركيتان

وقال شول: "لم تقم الولايات المتحدة بفرض عقوبات على "التيار الشمالي 2"، لأنهم اعتبروها غير فعالة في هذه المرحلة، حيث أن الأنابيب مكتملة تقريبًا".

وتابع: "الإعلان عن الاتفاقية سيكون قريبًا جدًا، نحن على وشك الانتهاء. أريد أن أؤكد أننا نتواصل مع الشركاء الألمان، نتحدث باستمرار مع زملائنا في كييف، ونستمع إلى مخاوفهم وأفكارهم. نفكر في كيفية ضمان حصول أوكرانيا على الدعم الذي تحتاجه لبناء مستقبل أفضل للطاقة".

جدير بالذكر، أن مشروع "التيار الشمالي 2" يضم بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وتقوم شركة "نورد سترريم 2 أي جي" بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد، وهو شركة غازبروم الروسية.

وتمول عدة شركات أوروبية، هي "رويال داتش شيل" و"أو إم في" و"إنجي" و"يونيبر" و"ونترشيل"، المشروع بنسبة 50%.

ويواجه مشروع "التيار الشمالي 2" عراقيل بسبب الضغوطات الأميركية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات.

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