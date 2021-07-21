السعودية تطلب من مواطنيها في إندونيسيا العودة الى البلاد

العالم-السعودية

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله إنه "انطلاقا من حرص حكومة ... وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، وما يشهده الوضع الصحي في جمهورية إندونيسيا، فقد تقرر ما يلي: منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيها".

ودعت وزارة الداخلية المواطنين الموجودين فيها إلى "توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشارا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة، والعودة عاجلا إلى المملكة".