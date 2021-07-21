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إثيوبيا: الملء الثاني لسد النهضة لن يضر بمصر والسودان!

إثيوبيا: الملء الثاني لسد النهضة لن يضر بمصر والسودان!
الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الأربعاء، إن مصر والسودان لم تتكبدا أي ضرر كبير جراء الملء الثاني لسد النهضة، آملة في التوصل إلى حل يربح به الجميع.

العالم- إفريقيا

وفي تغريدة عبر صفحتها الخاصة على "تويتر"، كتبت الخارجية الإثيوبية: "نفرح لملء سد النهضة.. لم تتكبد أي من مصر والسودان أي ضرر كبير كما أكدنا منذ بداية المفاوضات الثلاثية".

وأضافت: "نأمل، إذا تفاوضنا بحسن نية، في الوصول إلى حل يربح فيه الجميع وهو أمر في متناول أيدينا".

وأعلنت إثيوبيا، الاثنين الماضي اكتمال الملء الثاني لسد النهضة، ووجهت رسالة طمأنة إلى مصر والسودان بأنه لن يلحق بهما أي ضرر، وأن تدفق المياه إلى دولتي المصب سيستمر بانتظام من خلال الفتحتين الموجودتين بسد النهضة لتمرير المياه.

من جهتها، تحدثت وسائل إعلام مصرية عن فشل الملء الثاني لسد النهضة وفق المخططات الإثيوبية، فيما أعلنت السلطات السودانية رفض إجراءت إثيوبيا الأحداية وسياسة فرض الأمر الواقع.

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إثيوبيا: الملء الثاني لسد النهضة لن يضر بمصر والسودان!

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