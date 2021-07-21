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ظريف يجري محادثة هاتفية مع بوريل حول الاتفاق النووي

ظريف يجري محادثة هاتفية مع بوريل حول الاتفاق النووي
الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

أجرى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية ، اليوم الاربعاء ، محادثة هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بشأن القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي والتطورات في أفغانستان.

العالم- ايران

ويفيد تقرير وكالة انباء فارس أن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية محمد جواد ظريف ، أجرى مساء اليوم الاربعاء محادثات هاتفية مع "جوزيف بوريل" ، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي .

وكانت القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي والتطورات في أفغانستان محور المحادثات الهاتفية بين وزير الخارجية الإيراني ومنسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وكان ظريف قد اجرى مؤخرًا محادثات هاتفية مع بوريل على خلفية مشاركة رئيس الوزراء السلوفيني في اجتماع لزمرة خلق الارهابية وإدلائه بتصريحات معادية لإيران هناك.

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