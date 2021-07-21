الخارجية العراقية: الجولة الرابعة ستشهد جدولة الانسحاب الامريكي

العالم - العراق

وقال حسين في تصريحات، ان "لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الامريكي جو بايدن سيناقش مجمل العلاقات العراقية الأمريكية من بينها عدم الابقاء على اي قاعدة امريكية في العراق".

واضاف، ان "جولة الحوار ستشهد الاتفاق على جدولة الانسحاب الأمريكي من كافة الاراضي العراقية"، مشيرا الى ان "الأميركان يتواجدون في معسكرات عراقية وليست أمريكية كما يقول ويصرح البعض".

وبين حسين، ان "الإدارة الأمريكية الحالية تفهم الأوضاع في العراق بشكل يخالف الإدارة السابقة"، لافتا الى ان "جانبين قد يعودان لاتفاق 2008 بعد انتهاء جولة الحوار الاستراتيجي".

ووصل وزير الخارجية فؤاد حسين على رأس وفد رفيع المستوى، الاثنين الماضي، الى العاصمة الامريكية واشنطن تمهيدا لموعد الحوار الاستراتيجي المرحلة الرابعة للتباحث في قضايا الانسحاب الامريكي من العراق.