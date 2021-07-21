الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١
٠٦:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

اليونان تتسلم أول دفعة من طائرات "رافال" الفرنسية

اليونان تتسلم أول دفعة من طائرات
الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

تسلمت اليونان اليوم الأربعاء أول دفعة من 18 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز "رافال"، في إطار خطة مشتريات عسكرية كبيرة تهدف إلى تحديث القوات المسلحة اليونانية.

العالم- أوروبا

وحضر وزير الدفاع اليوناني نيكولاوس باناغيوتوبولوس مراسم التسليم في إيستر بجنوب فرنسا، وقال إنه "يوم تاريخي لسلاح الجو اليوناني".

وأضاف: "ستساعد هذه الصفقة في تعزيز القدرات القتالية وقوة الردع لدى القوات الجوية والقوات المسلحة، للدفاع عن وحدة أراضينا وسيادة وطننا".

كما أكد متانة علاقات الدفاع بين اليونان وفرنسا، قائلا إن الصفقة "توضح رغبتنا ليس فقط على تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا على تعاوننا من أجل استقرار وازدهار شرق البحر المتوسط ​​بأكمله".

وعقدت اليونان صفقة بقيمة 2.3 مليار يورو (2.7 مليار دولار) في يناير لشراء طائرات "رافال"، منها 12 طائرة من نوع قديم و6 جديدة من تصنيع شركة "داسو للطائرات"، على أن يجري التسليم على مدار عامين، بدءا من الشهر الحالي.

تصنيف :
كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

فرنسا.. احتجاج الآلاف في جزيرة بابيتي قبل أسبوع من زيارة ماكرون

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

الخارجية العراقية: الجولة الرابعة ستشهد جدولة الانسحاب الامريكي

اليونان تتسلم أول دفعة من طائرات "رافال" الفرنسية

العراق.. الخارجية النيابية تكشف قائمة جديدة تضم 70 سفيرا

الصحة اللبنانية: 539 إصابة جديدة بكورونا و حالة وفاة

بوتين يبعث برقية تعزية لنظيره الصيني في ضحايا الفيضانات

رئيسي : دعم المظلومين هو الأساس الصحيح للتعاون بين إيران والفاتيكان