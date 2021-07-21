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وزير الخارجية العراقي: جولة الحوار القادمة ستشهد الاتفاق على جدولة الانسحاب الأمريكي

الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

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الخارجية العراقية: الجولة الرابعة ستشهد جدولة الانسحاب الامريكي

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