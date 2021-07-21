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العراق.. الخارجية النيابية تكشف قائمة جديدة تضم 70 سفيرا

العراق.. الخارجية النيابية تكشف قائمة جديدة تضم 70 سفيرا
الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

حددت لجنة العلاقات الخارجية النيابية بالعراق، اليوم الإربعاء، آلية اختيار سفراء العراق، فيما أشارت إلى أن القائمة الجديدة ضمت 70 سفيراً.

العالم - العراق

وقالت عضو اللجنة، آلا طالباني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "منذ سنوات طويلة وهناك عمل على تسمية السفراء مع وزارة الخارجية الى سفراء لسد الفراغ"، لافتةً إلى أن "لجنة العلاقات الخارجية درست أسماء المرشحين، بعد إجراء مقابلات معهم لاختيار الأنسب منهم".

وبيَّنت أن "بعض الأسماء المطروحة لمناصب السفراء،يتطلب دراستها من قبل النخب والرأي العام لإعادة النظر بها"، مبينةً أنَّ "هناك أشخاصاً مؤهلين يجب أن لا يتم حرقها بالأسماء غير المؤهلة التي من الممكن إعادة النظر فيها".

وأكدت أن "اللجنة ليست هي من رشحت أسماء السفراء وانما الكتل السياسية، ولكن هذه الاسماء ذهبت الى وزارة الخارجية عن طريق لجنة العلاقات الخارجية"، موضحة أن" القائمة تضم 70 سفيراً ، منهم 35 مرشحاً من الكتل السياسية وهناك 35 مرشحاً من وزارة الخارجية الذين هم من السلك الدبلوماسي".

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