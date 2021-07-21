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محمد عبد السلام: قوى العدوان تلقت ضربة موجعة في البيضاء

محمد عبد السلام: قوى العدوان تلقت ضربة موجعة في البيضاء
الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

أوضح رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام أن قوى العدوان السعودي تلقت ضربة موجعة في البيضاء.

العالم-اليمن

وقال عبد السلام في تغريدة له اليوم الأربعاء، "مجددًا وبفضل الله يتلقى العدو ضربة موجعة في البيضاء حيث زج الأمريكي بجماعاته التكفيرية فكانت صدمته في المرة الأولى من انكسارها السريع فتعالى صوته مناديا بالسلام".

وأضاف عبد السلام بالقول: وفي هذه الجولة سيفيق الأمريكي على وقع خيبة أكبر وبالتالي صراخ أكبر نتيجة تداعي مرتزقته في البيضاء وسقوط رهان التصعيد هناك.

يذكر أن القوات المسلحة اليمنية نفذت قبل أيام عملية "النصر المبين" ضد العناصر التكفيرية وقوى العدوان في البيضاء، تمكنت خلالها من تطهير أكثر من 100 كم مربع في مديريتي الزاهر والصومعة.

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