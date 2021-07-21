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الأميركيتان
أوروبا
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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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وزير الخارجية العراقي: جولة الحوار القادمة ستشهد الاتفاق على جدولة الانسحاب الأمريكي
مراسل العالم: إستشهاد مدني وإصابة 3 آخرين جراء اعتداء الجيش التركي بالأسلحة الثقيلة على الطريق الدولي M4 شمال مدينة الرقة
مراسل العالم: مجموعة من الفصائل الشعبية تستهدف بالأسلحة الرشاشة أحد مسلحي "قسد" قرب بلدة أبوحمام بريف دير الزور السورية وترديه قتيلا
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 21-07-2021
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الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار الرياضية
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العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.