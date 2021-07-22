أمريكا ترفض اقتراح اردوغان بشأن جزيرة قبرص

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وبعدما طُلب منها بإلحاح أثناء جلسة برلمانية يوم الأربعاء القول بشكل واضح ما إذا كانت الحكومة الأمريكية ترفض مثل هذا الاقتراح، أجابت ’’نعم بالطبع‘‘.

وأضافت: نعتقد أن وحدها آلية ثنائية بقيادة القبارصة يمكن أن تجلب السلام والاستقرار إلى قبرص.

وخلال كلمة ألقاها في شمال نيقوسيا الثلاثاء أكد أردوغان أنه ’’لا يمكن إحراز تقدم في المفاوضات من دون التسليم بوجود شعبين ودولتين‘‘ في الجزيرة المقسّمة منذ غزو الجيش التركي لثلثها الشمالي عام 1974.

وحاولت الأمم المتحدة التي تتولى مهمة مراقبة المنطقة العازلة، إعادة إحياء المفاوضات المتوقفة بين الطرفين في نيسان/أبريل الماضي، لكنها باءت بالفشل.

وكانت آخر جولة تفاوض برعايتها حول مبدأ إعادة توحيد الجزيرة على شكل دولة فدرالية، جرت في سويسرا في تموز/يوليو 2017 دون أن تخلص إلى نتائج ملموسة.