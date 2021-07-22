استشهاد فلسطيني داخل معتقل 'المسكوبية' بالقدس

العالم- فلسطين



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، أن الشاب التميمي من مخيم شعفاط استشهد مساء الأربعاء، أثناء احتجازه في معتقل المسكوبية بالقدس.



وأضاف أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت التميمي يوم الأحد الماضي، على خلفية مخالفة سير.



وحمّل عبد ربه الاحتلال وإدارة سجونه المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل التميمي.

من جهتها، أفادت عائلة التميمي بأن شرطة الاحتلال أبلغتهم باستشهاد ابنهم عبده، بعد تعرضه لنوبة قلبية داخل زنزانته في "المسكوبية".