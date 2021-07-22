خبير اقتصادي: الاقتصاد السوري قادم على معجزة اقتصادية

العالم - سوريا

وأضاف أحمد لإذاعة “ميلودي”، أن “الاقتصاد السوري قادم على معجزة اقتصادية، لكن يجب العمل على البيئة التشريعية والتنظيمية والتمويلية التشغيلية برؤية عصرية، وإذا لم يتم ذلك سنبقى متخبطين كحال الدول التي تخرج من الحروب ولا تعرف كيف تعيد إنتاج نفسها، ودائماً شكل نهاية الحرب يحدّد شكل بداية الإعمار”.

ونوّه بأن “الاقتصاد السوري لا يمكن أن يصل إلى مرحلة الاقتصاد اللبناني، فالسوري متنوع وقوي لكن ليس ضخم، أي يمتلك المكونات الأساسية للاقتصاد وهي المكونات الحقيقة المنتجة لقيمة مادية مثل الزراعة الصناعة، وليس كباقي الاقتصادات المعتمدة على السياحة والبنوك التي تكون ريعية وضخمة لكن غير قوية”.

وأشار إلى أن الإدارة الداخلية للأزمة بجب أن تنطلق من منطلق كتلة الموارد الموجودة، بحيث تُدار لضمان الحد الأدنى لمعيشة المواطن السوري، ثم تهيئة المنطلقات لإعادة دورة الإنتاج في الاقتصاد السوري.