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الصين ترفض خطة الصحة العالمية للتحقيق مجددًا في أصول كوفيد-19

الصين ترفض خطة الصحة العالمية للتحقيق مجددًا في أصول كوفيد-19
الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال مسؤول كبير بقطاع الصحة إن الصين رفضت خطة منظمة الصحة العالمية الرامية إلى إجراء مرحلة ثانية من التحقيق في أصل فيروس كورونا والتي تتضمن فرضية أنه ربما يكون قد تسرب من مختبر صيني.

العالم - أسيا والباسفيك

واقترحت منظمة الصحة العالمية هذا الشهر إجراء مرحلة ثانية من الدراسات حول أصول فيروس كورونا في الصين على أن يشمل ذلك عمليات تدقيق للمختبرات والأسواق في مدينة ووهان، وطالبت السلطات بالتحلي بالشفافية.

وقال تسنغ يي شين نائب رئيس لجنة الصحة الوطنية للصحفيين اليوم الخميس: لن نقبل خطة تعقب الأصول تلك لأنها تستخف في بعض النواحي بالمنطق وتتحدى العلم.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قال في وقت سابق هذا الشهر إن التحقيقات في أصول جائحة كوفيد-19 في الصين تواجه العراقيل بسبب نقص البيانات الأولية عن بدايات انتشار الفيروس هناك.

وكرر المسؤول الصيني موقف بلاده بأن بعض البيانات لا يمكن تقديمها بالكامل بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.

وأضاف أن الصين تعارض تسييس القضية.

ولا يزال منشأ الفيروس محل خلاف بين الخبراء.

وظهرت أولى الحالات المعروفة في مدينة ووهان بوسط الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019 ويعتقد أن الفيروس انتقل إلى البشر من الحيوانات التي تباع من أجل الطعام في سوق المدينة.

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