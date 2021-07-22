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الخارجية الروسية: المنظمات الإرهابية الدولية تعزز وجودها شمالي أفغانستان

الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

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