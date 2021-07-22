سقوط صاروخين اسرائيليين أو أجزاء منهما في شمال لبنان

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وحسب المعلومات و سقط الصواريخ بفعل غارة صهيونية على ​منطقة القصير​ الحدودية في حمص، تصدّت لها الدفاعات الجوية السورية، وتداول ناشطون مقاطع ​فيديو​ تظهر آثار سقوط الصاروخين.

وفي غضون ذلك ادعى المتحدث باسم الجيش الصهيوني ، أفيخاي أدرعي أن قوات الاسرائيلية ألقت القبض على المشتبه بهما الذين تسللا من داخل لبنان الليلة الماضية بعد أعمال ملاحقة واسعة، مضيفا لقد تم القبض على المشتبه فيهما بالقرب من السياج الحدودي ويتم التحقيق معهما في الميدان.

وفي وقت سابق، أعلن أدرعي أن استطلاعات الجيش الاسرائيلي رصدت خلال الليلة مشتبه بهما تسللا من لبنان الى داخل إسرائيل، وفي هذه الساعة تقوم قوات الجيش بملاحقتهما وتتخذ الوسائل للقبض عليهما.

وتابع قواتنا تقوم بخطوات لعزل المنطقة تتضمن نشر القوات واغلاق بعض الطرقات، وتم ايعاز السكان في بلدتيْن مجاوريْن بالبقاء في المنازل .