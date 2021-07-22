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الرئيس روحاني يعلن بدء إيران تشغيل خط تصدير النفط من ميناء جاسك المطل على بحر عمان

الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

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