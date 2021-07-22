وزیر النفط الایراني: مشروع نقل النفط الى جاسك مؤشر على كسر الحظر

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واضاف زنغنه اليوم الخميس خلال مراسم تدشين خط أنابيب النفط لمشروع نقل النفط الخام من غوره إلى جاسك، ان المشروع حقق تقدما بنسبة 82٪ وهو أكبر خطة إستراتيجية تم تنفيذها في حكومة الرئیس روحاني.

وقال: شاركت 250 شركة محلية كبيرة وصغيرة في هذا المشروع وعمل فيه أكثر من 10 آلاف شخص.

يذکر أن مشروع نقل النفط الخام من غوره إلى جاسك جار بإنشاء خط أنابيب بطول الف كيلومتر حيث يمكن نقل النفط الخام المنتج من خوزستان، وخاصة حقول كارون الغربية، للتصدير خارج الخليج الفارسي.

ومع بدء تصدير النفط الخام من جاسك في بحر عمان، فإن إيران سيكون لديها الفرصة لتنويع محطات تصديرها لتصدير النفط بمزيد من الأمن والاستقرار بالإضافة إلى تقليل عدد الناقلات لتحميل النفط الخام