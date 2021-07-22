الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١
٠٩:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

جامعة ايرانية تشارك في تنفيذ مشروعين علميين بالعالم

جامعة ايرانية تشارك في تنفيذ مشروعين علميين بالعالم
الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

اعلن مساعد رئيس جامعة اصفهان للتكنولوجيا في الشؤون الدولية،ان الجامعة تشارك في تنفيذ مشروعين علميين كبيرين في العالم ، وهما سرن " CERN "و سيزامي" Sesami "، وتعد هذه المشارکة من أهم إنجازات الجامعة في السنوات الاخيرة على صعيد العلاقات الدولية .

العالم - ايران

وأضاف محمد جواد اميدي في تصريج صحفي اليوم الخميس: ان جامعة أصفهان للتكنولوجيا بالتعاون مع المركز الأوروبي للأبحاث النووية سرن تشارك في تنفيذ واحد من أهم وأكبر المشاريع العلمية المتعلقة بمسرعات الجسيمات والتقنيات الحديثة في هذا المجال.

وأشار إلى قبول مشروع من الجامعة في مركز سرن قائلا إن قبول هذا المشروع البحثي ، الذي يساعد على تنفيذ برامج سرن البحثية والمخبرية بشكل أفضل ، يعد نجاحًا كبيرًا لجامعتنا".

وقال اميدي: ان الجامعة تتعاون مع مشروع سيزوم الدولي "SESAME " ، وهو أول المركز الدولي لاستخدام أشعة السنكروترون في مجال العلوم التجريبية وتطبيقاتها في الشرق الأوسط.

واعتبر تبادل الأساتذة والطلاب مع الجامعات الدولية وتوفير فرص الدراسة للأساتذة في الجامعات الأجنبية إلى جانب نشر مقالات مشتركة مع أساتذة أجانب من الإنجازات الأخرى في تطوير العلاقات الدولية لهذه الجامعة مع الجامعات الأخرى.

یذکر أن سِرن (CERN) (اختصاراً لـ«المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية تعتبر أضخم مختبر في العالم في فيزياء الجسيمات والفيزياء النووية ، وقد أنشأته المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية في عام 1954 ، وأجرى خلالها العديد من الدراسات بمساعدة كبار العلماء في العالم ، بما في ذلك ستة فائزين بجائزة نوبل.

روابط ذات صلة

جامعات ايرانية فی صدارة قائمة افضل جامعات العالم الاسلامي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جائحة كورونا شاهد.. تحذيرات من هيمنة سلالة دلتا على العالم خلال الاشهر المقبلة

إندونيسيا تدرس تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19

بايعاز من الرئيس روحاني؛ بدء تصدیر اول شحنة نفط من میناء جاسك

روحاني: مشروع نقل النفط من ميناء جاسك يمثل ردا حازما على جميع المتأمرين

إجلاء السكان من الغرب الأمريكي مستمر جراء الحرائق

شهيد و10 إصابات في انفجار شرق غزة