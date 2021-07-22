جامعة ايرانية تشارك في تنفيذ مشروعين علميين بالعالم

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وأضاف محمد جواد اميدي في تصريج صحفي اليوم الخميس: ان جامعة أصفهان للتكنولوجيا بالتعاون مع المركز الأوروبي للأبحاث النووية سرن تشارك في تنفيذ واحد من أهم وأكبر المشاريع العلمية المتعلقة بمسرعات الجسيمات والتقنيات الحديثة في هذا المجال.

وأشار إلى قبول مشروع من الجامعة في مركز سرن قائلا إن قبول هذا المشروع البحثي ، الذي يساعد على تنفيذ برامج سرن البحثية والمخبرية بشكل أفضل ، يعد نجاحًا كبيرًا لجامعتنا".

وقال اميدي: ان الجامعة تتعاون مع مشروع سيزوم الدولي "SESAME " ، وهو أول المركز الدولي لاستخدام أشعة السنكروترون في مجال العلوم التجريبية وتطبيقاتها في الشرق الأوسط.

واعتبر تبادل الأساتذة والطلاب مع الجامعات الدولية وتوفير فرص الدراسة للأساتذة في الجامعات الأجنبية إلى جانب نشر مقالات مشتركة مع أساتذة أجانب من الإنجازات الأخرى في تطوير العلاقات الدولية لهذه الجامعة مع الجامعات الأخرى.

یذکر أن سِرن (CERN) (اختصاراً لـ«المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية تعتبر أضخم مختبر في العالم في فيزياء الجسيمات والفيزياء النووية ، وقد أنشأته المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية في عام 1954 ، وأجرى خلالها العديد من الدراسات بمساعدة كبار العلماء في العالم ، بما في ذلك ستة فائزين بجائزة نوبل.