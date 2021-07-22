روحاني: مشروع نقل النفط من ميناء جاسك يمثل ردا حازما على جميع المتأمرين

العالم - ايران

واشار رئيس الجمهورية اليوم الخميس خلال الاسبوع الـ 83 من افتتاح المشاريع الوطنية في اطار تحقيق شعار قفزة الانتاج ألى تدشين مشاريع لوزارة النفط في محافظات بوشهر وهرمزكان و فارس (جنوب) واضاف ان اليوم يمثل يوما تاريخيا كبيرا للشعب الايراني وتتضح اهمية هذه المشاريع يوما بعد يوم.

ولفت الى ان العالم بات يدرك ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اتخذت خطوة وطنية مهمة حيث ان تصدير النفط عبر مصافي جديدة ليست في الخليج الفارسي بل في بحر عمان يحظى ببالغ الاهمية.

واشار الى اهمية مشروع نقل النفط الى ميناء جاسك واشاد بجهود المسؤلين والمهندسين والعمال وجميع المعنيين بانجاز هذا المشروع واوضح ان تدشين المشروع بعد عامين واكثر بقليل يمثل فخرا لصناعة النفط الايرانية مهنئا الشعب الايراني بانجاز هذا المشروع الكبير.

واكد ان افتتاح هذا المشروع يمثل ردا حازما وقويا على جميع المتأمرين سيما امريكا واضاف ان القطاع النفطي كان ضمن القطاعات التي طالتها العقوبات الامريكية حيث ان الادارة الامريكية شنت حربا على قطاعي تصدير النفط وتوفير السلع الاساسية وهما من المجالات التي تحظى ببالغ الاهمية للبلاد.

واوضح رئيس الجمهورية ان امريكا عرقلت تصدير النفط بهدف تصفير الصادرات لخفض عوائدنا من العملة الصعبة بينما ايران تمكنت من توفير ستة ملايين دولار من العملة الصعبة لشراء الادوية.

يتبع..