بايعاز من الرئيس روحاني؛ بدء تصدیر اول شحنة نفط من میناء جاسك

العالم - ايران

وبدأ اليوم الخميس تدشين المرحلة الاولى من المشروع الوطني والاستراتيجي لنقل النفط من غوره الى جاسك بايعاز من رئيس الجمهورية حسن روحاني في مراسم اقيمت عبر الفيديو كنفرانس حيث بدأ تصدير اول شحنة النفط خارج مضيق هرمز.

أن مشروع نقل النفط الخام من غوره إلى جاسك جار بإنشاء خط أنابيب بطول الف كيلومتر حيث يمكن نقل النفط الخام المنتج من خوزستان، وخاصة حقول كارون الغربية، للتصدير خارج الخليج الفارسي. ومع بدء تصدير النفط الخام من جاسك في بحر عمان، فإن إيران سيكون لديها الفرصة لتنويع محطات تصديرها لتصدير النفط بمزيد من الأمن والاستقرار بالإضافة إلى تقليل عدد الناقلات لتحميل النفط الخام.

واطلاق هذا المشروع من شأنه تنويع مصادر التصدير وتطوير منطقة مكران، ومزيد من الازدهار والإنتاج والأنشطة الاقتصادية في هذه المنطقة بإنشاء المصافي ومجمعات البتروكيماويات في المستقبل القريب.

واشار محافظ هرمزكان فريدون همتي خلال مراسم تدشين مشروع نقل النفط من میناء جاسک انه تم تنفيذ الشمروع باستثمار 53 ألف مليار تومان (الدولار يساوي 4200 تومان).

وأضاف: سيتم تصدير 300 ألف برميل من النفط الخام يومياً من غوره إلى جاسك في المرحلة الأولى من هذه الخطة الاستراتيجية ،.

وتعليقا على تدشین المرحلة الأولى من هذه الخطة الوطنية قال تم إنتاج الأنابيب المقاومة للتآكل على ايدي المهندسين الايرانيين لأول مرة في البلاد ،مؤکدا ان جميع الأدوات المستخدمة في هذا المشروع محلية الصنع.

يذكر ان إنشاء خط أنابيب بطول ألف كيلومتر ، وإنشاء وحدة ضخ الی جانب محطتين فرعيتين للطاقة و 230 كيلومترًا من خطوط نقل الطاقة وتصنيع 80 مجموعة من الصمامات الوسيطة بوزن عدة عشرات من الأطنان لأول مرة في البلاد ، بناء مضخات كبيرة بقوة 2.5 ميغاواطو إنشاء محطة تصدير ورصیفین عائمین لتحميل النفط الخام من ساحل مكران من اهم الانجازات التي تم تحقيقها في اطار هذه الخطة الاستراتيجية.