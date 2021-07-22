الإمارات متورطة بالتنصت على مئات الهواتف ببريطانيا

ولفتت الصحيفة في تقرير أن أحد أعضاء مجلس اللوردات بين أكثر من 400 شخص في المملكة المتحدة كانوا جميعا في قائمة مسربة من الأرقام التي حددتها حكومات دول، بينها الإمارات للتجسس عليها باستخدام برنامج "بيغاسوس" الذي تنتجه مجموعة "NSO" بين عامي 2017 و 2019.

وشددت "الغارديان" على أن الإمارات متهمة بشكل رئيسي في اختيار أرقام من المملكة المتحدة بغرض التجسس عليها، وفقًا لتحليل البيانات، مشيرة إلى أن أبو ظبي هي واحدة من 40 دولة لديها إمكانية الوصول إلى برامج التجسس "NSO" القادرة على اختراق الهاتف المحمول والسيطرة عليه سراً.

في السياق ذاته، أظهرت التسريبات الأخيرة أن ابنة حاكم دبي الشيخة لطيفة، وزوجته السابقة هيا بنت الحسين، كانتا من بين الشخصيات المستهدفة. وفق "بي بي سي".

وكانت منظمة "فوربيدن ستوريز" غير الحكومية ومقرها باريس، ومنظمة العفو الدولية حصلتا على قائمة بخمسين ألف رقم هاتف، استهدفها زبائن شركة "إن أس أو" الإسرائيلية، منذ عام 2016.

وحصلت 17 وسيلة إعلامية على القائمة التي كشف عنها الأحد، وأشارت إلى تعرّض هواتف ناشطين حقوقيين وصحافيين ومحامين حول العالم للاستهداف، وأن زبائن الشركة الإسرائيلية حكومات من بينها السعودية، والإمارات، والمغرب، والبحرين.