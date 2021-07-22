لافروف وبيدرسن يبحثان نتائج اجتماع أستانا حول سوريا

العالم - سوريا

تأتي زيارة بيدرسن للعاصمة الروسية موسكو بهذه الصفة للمرة السابعة، وللمرة الثانية هذا العام، حيث كانت زيارته الأخيرة في فبراير، عقب المؤتمر السوري في سوتشي.

وتعقد هذه المحادثات بعد أسبوعين من الاجتماع الدولي الخاص بسوريا في مدينة نور سلطان يومي 7 و8 يوليو، حيث ناقش المشاركون آفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية في جنيف، وتقديم المساعدات الإنسانية لسوريا، ومكافحة الإرهاب، والوضع السياسي في البلاد بعد الانتخابات الرئاسية.

من المنتظر أن تكون القضية الرئيسية على طاولة المحادثات اليوم بين لافروف وبيدرسن التحضير للدورة السادسة للجنة صياغة الدستور السوري في جنيف، حيث عقدت الدورة السابقة في يناير من العام الجاري. وكان المبعوث الأممي قد علّق على نتائجها بأن أطراف المحادثات فشلت في تحقيق أهدافها.

وعلى الرغم من عدم الإعلان عن موعد محدد للاجتماع السادس في جنيف خلال محادثات نور سلطان، إلا أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي لسوريا، ألكسندر لافرينتيف قال إنه من الممكن عقده في وقت مبكر من الصيف. ووعد بيدرسن بدوره بتحديد مواعيد الاجتماع معرباً عن أمله في استئناف أنشطة اللجنة الدستورية قريباً، وأن تصبح اجتماعاتها منتظمة.

وكانت الدول الضامنة لمسار أستانا (روسيا وإيران وتركيا) قد تحدثت عقب اجتماع نور سلطان، في بيان مشترك، عن ضرورة عقد الاجتماع السادس للجنة الدستورية في وقت مبكر، وبحسب لافرينتيف، ومع أنه لا تزال هناك خلافات بين المفاوضين داخل اللجنة، إلا أن كل الشروط المسبقة لتنظيم الاجتماع متوفّرة، وقد تم تهيئة جميع الظروف لعقد الاجتماع.

ومن المحتمل أن يتطرق بيدرسن في محادثات اليوم إلى موضوع إمكانية إطلاق حوار دولي جديد حول سوريا، والذي يمكن في إطاره، بحسب المبعوث الأممي، مناقشة الوجود الأجنبي في البلاد.

وكان وزير الخارجية الروسي قد علّق في وقت سابق على هذه المبادرة، وأشار إلى أنه لا يعرف على أي أساس يخطط بيدرسن لاختبار الصيغة الجديدة، مذكّراً أن صيغة أستانا ملتزمة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، والذي يضع مسؤولية تقرير المصير على عاتق السوريين أنفسهم.

ومن المرجح أن يناقش لافروف وبيدرسن كذلك قضية مكافحة الإرهاب في سوريا والاستعدادات للمحادثات المستقبلية بشأن سوريا بصيغة أستانا. وكان المشاركون في اجتماع نور سلطان قد قرروا عقد جولة أخرى من المشاورات بحلول نهاية العام الجاري في عاصمة كازاخستان، مع مراعاة الوضع الوبائي.