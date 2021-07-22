لبنان بصدد إعلام الأمم المتحدة عن إستمرار نتهاكات الاحتلال لسيادة لبنان

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طلب رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ من وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة ​زينة عكر​، إبلاغ مندوبة ​لبنان​ لدى ​الأمم المتحدة​ السفيرة أمل مدللي ضرورة إعلام الأمانة العامة للأمم المتحدة بإستمرار إنتهاك السيادة اللبنانية من ​القوات الإسرائيلية​، لاسيما في ضوء إستخدام الأجواء اللبنانية من أجل إستهداف ​الأراضي السورية​، والتي كان آخر نماذجه فجر اليوم، ما أدّى إلى وقوع أضرار في بلدتين لبنانيّتين، نتيجة القصف الجويّ الإسرائيلي الصاروخي لسوريا.

تجدر الإشارة، إلى أن الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد لبنان من البر والبحر والجو تشكّل خرقاً لقرار مجلس الامن الرقم 1701.